Почти 90% разработчиков видеоигр используют ИИ

Согласно исследованию Google Cloud, 87% разработчиков видеоигр по всему миру уже применяют агентов на базе искусственного интеллекта (ИИ) для автоматизации и оптимизации рабочих процессов. В условиях высокой конкуренции и стремительного роста затрат индустрия все активнее внедряет технологии, которые помогают сократить время разработки и снизить нагрузку на команды.

Большинство опрошенных компаний отмечают, что искусственный интеллект берет на себя рутинные и повторяющиеся задачи, освобождая специалистов для более сложной и творческой работы. Особый интерес вызывает возможность ускоренного анализа текстов, аудио и компонентов игрового кода, что позволяет быстрее принимать решения и реагировать на изменения в ходе разработки.

Анкетирование проводилось в США, Южной Корее, Норвегии, Финляндии и Швеции и охватило 615 специалистов, участвующих в создании видеоигр. Около 44% из них сказали, что используют ИИ-агентов для обработки контента и оптимизации потоков данных, включая голос, видео и звуковые эффекты.

Несмотря на активное внедрение искусственного интеллекта, тема вызывает заметные споры внутри отрасли. Многие разработчики выражают обеспокоенность возможными сокращениями рабочих мест, снижением зарплат и вопросами авторских прав. В прошлом году в игровой индустрии произошла волна увольнений, а часть студий и вовсе была закрыта.

Авторы исследования ожидают, что в ближайшие годы рынок поднимется за счет выхода крупных игровых новинок и появления новых игровых консолей. При этом 94% разработчиков уверены, что использование ИИ позволит снизить общие расходы в долгосрочной перспективе. В то же время около четверти участников опроса признают, что пока сложно точно оценить эффективность инвестиций в такие технологии.

Из-за юридической неопределенности остается открытым вопрос владения данными. 63% опрошенных указали, что беспокоятся о том, кому будут принадлежать созданные с помощью ИИ материалы, поскольку нормативная база в этой сфере пока не сформирована.