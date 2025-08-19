Китайская Moore Threads выпустит еще одну видеокарту

Производитель видеокарт из Китая — Moore Threads — готовит релиз новой модели под названием S3000E.

Информация о ней появилась в свежем обновлении утилиты GPU-Z, хотя сама компания пока официально новинку не анонсировала. Судя по названию, S3000E является вариацией уже существующей S3000.

У базовой версии 4096 ядер MUSA, частота до 1,9 ГГц и 32 ГБ памяти GDDR6 с 256-битной шиной. Версия с индексом «E», по данным инсайдеров, может оказаться более энергоэффективной и ориентированной на корпоративные задачи.

Moore Threads позиционирует линейку S как решение для облачных вычислений, мультимедиа и создания контента. Важное направление — поддержка виртуализации и контейнерных технологий, что делает карту интересной для дата-центров и сервисов облачного рендеринга.

Хотя компания пока не оказывает заметного влияния на мировой рынок GPU, она активно расширяет ассортимент и ищет свою нишу вне игровой индустрии.