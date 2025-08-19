Assassin’s Creed Shadows стала самой продаваемой игрой в ЕС в 2025 году

Assassin’s Creed Shadows стала самой продаваемой новой игрой в Европе в 2025 году, сообщает издание The Game Business со ссылкой на данные Game Sales Data.

© Ferra.ru

Это настоящий успех для Ubisoft, которая переживает непростые времена. Shadows заняла первое место среди всех проектов, вышедших в этом году на ПК и консолях.

Она опередила такие громкие релизы, как Monster Hunter Wilds, Kingdom Come: Deliverance II, Elden Ring: Nightreign и ремастер The Elder Scrolls IV: Oblivion. Единственная игра, приблизившаяся к результатам Shadows — Split-Fiction.

При этом абсолютным лидером по продажам в Европе остается прошлогодний EA Sports FC 25. В топ-20 также вошли такие хиты, как GTA V, Red Dead Redemption 2, Hogwarts Legacy и Call of Duty: Black Ops 6.

Любопытно, что в списке присутствуют и старые проекты — например, Star Wars Battlefront II и Rainbow Six Siege, получивший вторую жизнь благодаря обновлению Siege X.

Эксперты отмечают: удержать лидерство Assassin’s Creed Shadows будет непросто. Впереди релизы EA Sports FC 26, новой Call of Duty, Battlefield 6 и других блокбастеров.