Assassin’s Creed Shadows стала самой продаваемой игрой в ЕС в 2025 году
Assassin’s Creed Shadows стала самой продаваемой новой игрой в Европе в 2025 году, сообщает издание The Game Business со ссылкой на данные Game Sales Data.
Это настоящий успех для Ubisoft, которая переживает непростые времена. Shadows заняла первое место среди всех проектов, вышедших в этом году на ПК и консолях.
Она опередила такие громкие релизы, как Monster Hunter Wilds, Kingdom Come: Deliverance II, Elden Ring: Nightreign и ремастер The Elder Scrolls IV: Oblivion. Единственная игра, приблизившаяся к результатам Shadows — Split-Fiction.
При этом абсолютным лидером по продажам в Европе остается прошлогодний EA Sports FC 25. В топ-20 также вошли такие хиты, как GTA V, Red Dead Redemption 2, Hogwarts Legacy и Call of Duty: Black Ops 6.
Любопытно, что в списке присутствуют и старые проекты — например, Star Wars Battlefront II и Rainbow Six Siege, получивший вторую жизнь благодаря обновлению Siege X.
Эксперты отмечают: удержать лидерство Assassin’s Creed Shadows будет непросто. Впереди релизы EA Sports FC 26, новой Call of Duty, Battlefield 6 и других блокбастеров.