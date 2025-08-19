Ys Net работает над улучшенной версией Shenmue 3

Ys Net анонсировала Shenmue 3 Enhanced. Улучшенное переиздание выйдет на PC, PS5, Xbox Series и неназванной Switch. Тем, кто ранее купил игру на PC или PS4, предложат обновиться до актуальной версии. Издателем выступит ININ Games. Срок выхода неизвестны.

© кадр из игры

В Shenmue 3 Enhanced будет лучше графика, быстрее загрузки, больше NPC. Еще предложат на выбор классический режим камеры, как в двух первых частях.

Shenmue 3 дебютировала на PC и PS4 в 2019 году и получила от Riot Pixels 84 из 100 баллов.