Xiaomi представила монитор Redmi A27U Type-C 2026

Xiaomi обновила Redmi A27U Type-C до версии 2026 года. Новый 27-дюймовый монитор уже доступен для предзаказа на JD.com: розничная цена — 1799 юаней ($ 250), предзаказ — 1399 юаней ($ 194).

© Ferra.ru

Монитор оснащён IPS-панелью с разрешением 3840×2160, частотой обновления 60 Гц и углами обзора 178°. Он поддерживает DisplayHDR 400, обеспечивает яркость до 400 нит. Покрытие цветового пространства — 100% sRGB и 93% DCI-P3, поддержка 10-битной цветности позволяет отображать до 1,07 миллиарда цветов с точностью ΔE<1.

Для комфортной работы добавлены технологии защиты глаз: низкий уровень синего света и отсутствие мерцания.

Монитор оборудован универсальным USB Type-C портом, который поддерживает видео, передачу данных и зарядку до 90 Вт для ноутбуков и планшетов. Также есть два HDMI 2.0, один DP 1.4, два USB 2.0 порта и аудиоразъём для наушников.

Подставка позволяет регулировать высоту, наклон, поворот и разворот, монитор можно закрепить на стене, а изображение автоматически поворачивается при использовании в портретном режиме. Xiaomi предлагает трёхлетнюю гарантию на эту модель.