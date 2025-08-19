Авторитетный инсайдер рассекретил цену Call of Duty: Black Ops 7

Авторитетный игровой инсайдер billbil-kun раскрыл предполагаемые цены на грядущий шутер Call of Duty: Black Ops 7, а также дату его релиза и детали предзаказов. Об этом сообщает DTF.

© Газета.Ru

Согласно его данным, стандартное издание игры будет стоить $70 в США и €80 в Европе. Расширенное издание Vault Edition, включающее дополнительный контент, обойдется игрокам в $100 и €110 соответственно.

Эти ценовые показатели подтверждают ранее озвученное компанией Microsoft намерение не повышать стоимость своих крупнобюджетных ААА-проектов. Ранее софтверный гигант рассматривал возможность продажи The Outer Worlds 2 за $80, однако после волны критики отказался от этой идеи, пообещав сохранить текущую ценовую политику для своих релизов конца 2025 года.

Что касается даты выхода, billbil-kun заявил о релизе Call of Duty: Black Ops 7 14 ноября. Эту же дату ранее называл другой известный блогер TheGhostOfHope. Официальная презентация шутера ожидается на выставке Gamescom 2025, в рамках шоу Opening Night Live 20 августа.

Инсайдер также сообщил о планах выпуска физических изданий игры для консолей обоих поколений – Xbox и PlayStation. В коробке будет содержаться диск. Предварительные заказы на всех платформах откроются 20 августа, спустя несколько часов после премьерного показа.

Ранее зоозащитники обрушились с критикой на Nintendo из-за Коровы.