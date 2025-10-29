Что мы знаем об Ark 2: продолжении ММО-песочницы с динозаврами и Вином Дизелем

Ark 2 все еще находится в разработке, но ходят слухи, что продолжение будет совсем не похоже на оригинальную игру. Если первая часть была песочницей-выживалкой от первого лица, то в продолжении будет вид от третьего лица и боевая система, напоминающая Dark Souls. Портал PC Gamer рассказал все, что известно об игре на данный момент.

© Steam

Дата релиза Ark 2

У Ark 2 по-прежнему нет конкретной даты релиза, но, если верить разработчикам, игра должна выйти в ранний доступ «в ближайшие два года». То есть, наиболее раннее окно релиза — 2027 год.

По словам руководителей Studio Wildcard, до выхода Ark: Survival Ascended (ремастера оригинальной игры) у них на руках был «прикольный» вертикальный слайс Ark 2, но они почувствовали, что команде будет тяжело выдержать тот же уровень на протяжении всей разработки продукта. Поэтому студия отдала приоритет Survival Ascended, и большая часть сотрудников переключилась с работы над Ark 2 на поддержку ремастера.

В данный момент над Ark 2 работает малая доля сотрудников Wildcard. Пока что студия пытается понять, в какой момент лучше вновь переключить ресурсы на сиквел.

Сюжет и механики игры

Кто такой Сантьяго, персонаж Вина Дизеля?

В премьерном трейлере игры появляется Сантьяго — персонаж, сыгранный актером Вином Дизелем. Если верить деталям его биографии из анимационного сериала по Ark, Сантьяго — меха-пилот из XXIV века, механик и борец за свободу. У него также есть свое маленькое племя.

Сантьяго участвует в длинной саге о войнах, вызванных борьбой за ценные научные материалы и оружейные технологии. Она-то и привела к тотальному опустошению Земли, на орбите которой находятся ковчеги —огромные космические станции, населенные динозаврами, драконами и песчаными червями. Именно на этих станциях разворачиваются события оригинальной Ark и ее дополнений.

Появится ли в игре сюжетная компания?

Из-за присутствия Вина Дизеля можно подумать, что в Ark 2 будет сюжетная кампания, которая расскажет о его приключениях… Но нет, сиквел задуман как многопользовательская онлайн-песочница. По крайней мере, это все, что разработчики могут сказать на данный момент.

Что нового будет в механиках?

Если верить описанию игры на странице Steam, Ark 2 будет играться целиком от третьего лица. В ней также появятся «продвинутые механики передвижения», такие как возможность карабкаться по скалам, паркур, подкаты и прыжки на веревках.

Помимо этого, боевая система позаимствует идеи у soulslike-игр: в Ark 2 нужно будет блокировать атаки, уклоняться, выполнять комбо и особые атаки. Полный переход в перспективу от третьего лица сильно отклоняется от концепции оригинальной Ark: там разработчики разрешали переключаться между видом от первого лица и камерой за плечом.

Крафтинг, судя по всему, тоже глобально переработают. Оружие и инструменты будут состоять из «отдельных модулей», которые можно сочетать, чтобы придавать снаряжению определенные функции и внешний вид.