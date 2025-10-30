Погоня за китами: как разработчики игр собираются пережить рецессию

Представители игровой индустрии последние месяца обсуждают приближение рецессии и ее возможного влияния на игры. Почти каждый источник статистических данных подтверждает, что геймеры уже начали экономить, в том числе во многих важных для индустрии демографиях. Портал gamesindustry.biz рассказал о печально известной стратегии, которой наверняка заинтересуются многие студии.

© Steam

Не существует идеальной борьбы с глобальным спадом рынка. Некоторые компании рискуют больше других, либо из-за того, что их аудитория входит в группы, которые склонны к сокращению расходов, либо из-за того, что бизнес и так испытывает некоторые проблемы. Один из ключевых эффектов спада в том, что он увеличивает цену провала и повышает рискованность каждого решения — ошибка, которую можно было бы пережить в хорошее время, может уничтожить компанию в кризисное.

Есть и компании, более защищенные от этих негативных эффектов. Например, те, что получают стабильный поток прибыли от лояльной базы игроков, или те, что нацеливаются на нишевые рынки внутри индустрии. Поэтому стратегию для того, чтобы выдержать спад, нужно прорабатывать на индивидуальной основе, отталкиваясь от компании, ее продуктов и аудитории.

Тем не менее, есть популярные мнения, о которых вспоминают всякий раз, когда игровая индустрия переживает спад. Одна из них — гипотеза о том, что бесплатные игры лучше защищены от рецессии, чем премиальные. Идея родилась благодаря анализу данных: рыночная статистика показывает, что более молодая аудитория продолжает взаимодействовать с бесплатными релизами, но отказывается от платных премиальных, которые привлекают игроков постарше Логика простая: если люди затягивают пояса потуже, то им необходимо наиболее выгодное развлечение по соотношению цены и качества.

Если отталкиваться от этой линии рассуждений, то да, бесплатные игры с щедрым объемом контентом выглядят выгодным предложением. Они смотрятся привлекательно и в бескризисные времена, потому что психологический барьер, мешающий людям тратить большие деньги на игры, постепенно становится все более прочным.

В этом контексте игра с щедрым подходом к принципу free-to-play, которая позволяет людям получать резонное удовольствие бесплатно, но предоставляет возможность заплатить за дополнительные опции или контент, становится более соблазнительной опцией по сравнению с дорогим ААА-релизом. Проблема в том, что, если подобные проекты монетизируются слишком агрессивно или скупо, они рискуют встретить резкое отторжение со стороны публики, которая ищет нечто экономное.

У бесплатных игр также есть еще один аспект, соответствующий вызовам нынешней экономики, хотя в некоторых кругах он стал своего рода табу. Пару лет назад многие СМИ публиковали материалы и интервью, где разработчики честно обсуждали важность «охоты на китов» — игроков, тратящих много денег в бесплатных проектах. Множество релизов целиком строят свою экономическую модель вокруг них. Нередко компании готовы довольствоваться тем, что большая часть пользователей не тратит не гроша, до тех пор, пока малая доля базы игроков конвертируется в китов.

Но сейчас такие обсуждения встречаются значительно реже. Люди поняли, что откровенные беседы о пользователях, тратящих такие большие деньги в якобы бесплатных играх, вредят публичному имиджу подобных проектов. Тем не менее, в ближайшем будущем погоня за китами вновь может стать одной из доминирующих стратегий на игровом рынке. На первый взгляд она может казаться контринтуитивной, потому что тратить тысячи долларов в гача-играх в период рецессии — безумие. Однако важно понимать, что экономические изменения распределены неравномерно: они затрагивают преимущественно низшие сегменты рынка, тогда как верхние по-прежнему ни в чем себе не отказывают.

Конечно, это актуально не только для игр. Компании, занимающиеся производством товаров роскоши, прогнозируют солидный рост в ближайшие годы, даже несмотря на то, что аналогичные прогнозы розничных продавцов падают. Привлечение состоятельных потребителей требует стратегического мышления, и для игр самый ходовой инструмент — предметы, демонстрирующие высокий статус платящего игрока.

Дело в том, что, поскольку большая часть пользователей ничего не платит в бесплатных играх, у китов появляется широкая аудитория для того, чтобы хвастаться своими покупками. И чем больше пользователей с низким доходом привлекают такие игры, тем больше возможностей для хвастовства появляется у состоятельных.

Премиальные релизы, тем временем, не могут провернуть такой же трюк. Некоторые пытаются, но в большинстве случаев это катастрофически плохая идея, потому что психология так не работает. Люди, заплатившие за игру, потратили деньги не для того, чтобы подпитывать чужое эго, тогда как популяция бесплатных игр, по сути, приняла этот момент как данность.

С точки зрения этики модель охоты на китов всегда вызывала много вопросов, и в напряженных экономических условиях их будет лишь больше. Есть целый комплекс научных исследований, рассматривающих потребительские привычки людей относительно статусных символов и брендов, и большинство склоняется к тому, что к ним чаще склонны люди, которые не могут позволить себе такие траты. Отчасти, из-за этого обсуждения данной бизнес-стратегии и стали табу: истории о людях, уязвимых к хищнической монетизации и загнавших себя в долги, невозможно игнорировать.

Но потенциал этой стратегии к защите компаний от эффектов рецессии тоже нельзя игнорировать, и поэтому он наверняка будет обсуждаться многими студиями и издателями. Нужно лишь надеяться, что топ-менеджмент крупных игровых компаний не извлечет из нее неправильные уроки.