PETA потребовала от Nintendo убрать кольцо из носа Коровы в Mario Kart World

Организация по защите животных PETA призвала Nintendo удалить кольцо из носа персонажа Коровы в игре Mario Kart World. Соответствующее открытое письмо было опубликовано на сайте движения.

© Газета.Ru

PETA утверждает, что подобные приспособления в реальной жизни используются в мясной и молочной промышленности для контроля животных и причиняют им значительную боль. По мнению организации, они «грубо протыкают чувствительную перегородку коров и быков», вызывая длительный дискомфорт.

В частности, в молочной промышленности, как указывает PETA, шипастые кольца применяются для отучения телят от сосания молока матери, что приводит к страданиям как для молодняка, так и для их матерей, способствуя отторжению потомства.

Правозащитники призывают Nintendo изменить дизайн Коровы, чтобы персонаж мог «гоняться свободно» и не являлся болезненным напоминанием о страданиях животных в сельском хозяйстве.

Молодежное крыло PETA, известное как peta2, уже начало кампанию, призывая своих сторонников требовать от Nintendo обновления персонажа в более гуманном стиле.

