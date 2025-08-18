Хитовая кооперативная Peak обновила собственный рекорд по онлайну в Steam

У кооперативного хита Peak небольшой праздник — игра обновила собственный рекордный онлайн. Теперь он достигает 170,5 тыс. человек одновременно. Это на 40 тыс. геймеров больше, чем было несколько дней назад.

Откуда в Peak так сильно пришла аудитория? На днях тайтл получил большое обновление The Mesa, с которым в тайтле появился пустынный биом, режим для арахнобов, различные улучшения интерфейса и многое другое.

Peak представляет собой совместную игру о восхождении, где малейшая ошибка может привести к гибели. Играть можно как в одиночку, так и в компании друзей, что, конечно, в разы веселее, чем одному.