5 новых игр в Steam, которые вы могли пропустить

В Steam ежедневно выходят дюжины игр, и уследить за всеми релизами в поисках скрытых алмазов почти невозможно. Портал PC Gamer составил подборку из пяти стоящих игр, которые вы наверняка пропустили.

OFF

Переиздание культовой ретро-RPG 2008 года, которая, помимо всего прочего, частично вдохновила Undertale. В OFF полно запоминающихся моментов, непростых головоломок, причудливого символизма и непростых тем. Переиздание сохранило очаровательную примитивность оригинальной игры — по большей части, оно внесло лишь косметические изменения, чтобы проект хорошо смотрелся на современных системах и экранах. Хотя старым фанатам может не хватать оригинального саундтрека, OFF получила новый, за авторством Тоби Фокса.

Shadowed: The Demon Castle of Ooe

Нет ничего прекраснее старомодных roguelike, и Shadowed: The Demon Castle of Ooe гордится своими корнями. Подобно Caves of Qud, игра отказалась от ACII-спрайтов в пользу более яркой, понятной графики, которая одновременно и отдает дань уважения старине, и будет более приятной для современной аудитории. Shadowed разворачивается в сеттинге средневековой Японии и делает акцент на «скрытность, бои и долгосрочное планирование». Проект не такой комплексный, как Caves of Qud, но поклонникам жанра все равно стоит взглянуть.

The Dark Queen of Mortholme

Короткий двухмерный боевик, в котором игроку предстоит примерить на себя роль финального босса. В The Dark Queen of Mortholme темной королеве необходимо раз за разом отбиваться от наивного, но неутомимого героя, пока он либо не сдастся, либо не победит. Но суть игры не только в пиксельном насилии: перед началом каждого боя королева и герой могут поговорить, и решения в диалогах способны повлиять на концовку сюжета.

Ovis Loop

Ovis Loop только вышла в ранний доступ Steam и, честно говоря, не поражает воображение новыми идеями — но те старые идеи, что она воплотила, реализованы достойно. Пиксель-арт в стиле SNK, боевая система в духе Dead Cells, раскидистое древо навыков. Проект достаточно быстро набирает положительные отзывы в Steam.

Abyssus

Abyssus — roguelite-шутер с акцентом на кооперативное прохождение и безумную кастомизацию оружия. Дело в том, что все пушки в игре работают благодаря солевому раствору — ультрамощному ресурсу, который добывается глубоко в таинственной морской пещере. Игроки должны найти раствор в глубинах океана, но для того, чтобы добраться до него, нужно дать отпор хтоническим монстрам, обитающим во тьме.