RTX 5090 D v2 с 24 ГБ памяти оказалась почти сопоставима с RTX 5090

NVIDIA представила GeForce RTX 5090 D v2 — видеокарту с 24 ГБ GDDR7, которая пришла на смену оригинальной RTX 5090 D с 32 ГБ памяти.

© Ferra.ru

Китайское издание ITHome опубликовало обзор новинки. Оказалось, что главное ее отличие — уменьшенный объём и шина памяти (384 бит против 512 бит), что снизило пропускную способность до 1344 ГБ/с.

Что интересно, в тестах разница в производительности практически незаметна. Так, в 3DMark Time Spy новинка показала 48 870 баллов против 49 004 у 32-гигабайтной версии (отрыв всего 0,2%).

© ITHome

В реальных играх расхождение также минимальное: в Black Myth: Wukong версия RTX 5090 D v2 выдаёт 95 fps в 4K, тогда как старшая модель — 98 fps. В Cyberpunk 2077 показатели совпадают с разницей в 1 кадр, а в CS2 новая карта отстаёт примерно на 4%.