Появился список игр, которые заставляли геймеров плакать

Японский портал Dengeki Faminico Gamer провел опрос среди 4,7 тыс. геймеров, чтобы определить самые эмоциональные видеоигры, вызывающие слезы. В итоговый рейтинг вошло 40 проектов, из которых выделяются ролевые игры с глубокими сюжетами и яркими персонажами.

© кадр из игры

Лидером списка стала Final Fantasy X, культовая часть знаменитой серии. Игроки отметили, что трогательная история и выразительная анимация, дополненная полной озвучкой, делают сопереживание героям особенно сильным.

Вторую позицию заняла Crisis Core: Final Fantasy VII, посвященная предыстории Зака Фэйра. Участники опроса высоко оценили драматичную постановку и признались, что финал игры оставляет тяжелое впечатление, особенно из-за заранее известного исхода.

Третье место досталось Persona 3, которую похвалили за глубокое исследование тем жизни и смерти, оставляющее сильное эмоциональное «послевкусие».

В рейтинг также попали другие знаковые проекты, включая NieR: Automata (12-е место), Undertale (13-е место), Xenoblade Chronicles 2 (15-е место), Persona 4 (23-е место), Yakuza: Like a Dragon (27-е место) и Lost Odyssey (36-е место). Среди лидеров оказалось несколько игр серии Final Fantasy, подчеркивая ее влияние на жанр.

Ранее шутер Battlefield 6 про войну НАТО с ЧВК стал доступен бесплатно еще до выхода.