HyperX заявила, что ее игровая гарнитура работает без подзарядки до 10 дней

Компания HyperX, специализирующаяся на аудиооборудовании и аксессуарах, представила флагманскую беспроводную гарнитуру Cloud Alpha 2 с заявленным временем работы до 250 часов (10 дней) от одного заряда.

Engadget сообщает, что при использовании двух гарнитур одновременно показатель времени уменьшается вдвое, но автономность всё равно «впечатляющая». Cloud Alpha 2 оснащена 53-мм динамиками с многослойной конструкцией для минимизации искажений и поддержкой пространственного аудио через HyperX Ngenuity.

Отличительная особенность гарнитуры — RGB-подсветка базовой станции с программируемыми кнопками и массивным регулятором для настройки звука, запуска ярлыков, регулировки громкости и переключения между устройствами. Гарнитура совместима с ПК, PS5, PS4, Switch, Mac и мобильными устройствами на частоте 2,4 ГГц через беспроводное соединение. К Xbox подключается только по проводу.

В комплект входит съёмный 10-мм микрофон, но нет встроенной технологии активного шумоподавления. Комфорт обеспечивают дышащие амбушюры из микрофибры и пена с эффектом памяти вокруг стального оголовья.