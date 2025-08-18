Компактный мини-ПК Gmktec M6 Ultra появился в продаже всего за $210

Gmktec выпустила на китайский рынок компактный мини-ПК M6 Ultra, который появится в продаже 19 августа.

Базовая версия без оперативной памяти и накопителя оценена всего в 1499 юаней (около $210). Конфигурация с 16 ГБ оперативки и SSD на 512 ГБ стоит уже 1999 юаней ($280), а вариант с 32 ГБ ОЗУ и терабайтным SSD обойдется в 2499 юаней ($350).

Новинка построена на процессоре AMD Ryzen 5 7640HS с архитектурой Zen 4 и техпроцессом 4 нм. Чип имеет шесть ядер и двенадцать потоков с частотой до 5,0 ГГц и работает при TDP до 50 Вт.

За графику отвечает встроенное RDNA 3-ядро Radeon 760M с восемью вычислительными блоками на частоте до 2,6 ГГц, которое сопоставимо по производительности с NVIDIA GTX 1650 Ti.

В тестах устройство выдает от 47 fps в Cyberpunk 2077 на низких настройках до 96 fps в Forza Horizon 5 на средних.

ПК поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800, оснащен двумя слотами M.2 для SSD до 8 ТБ каждый и системой охлаждения с двумя вентиляторами.

Среди интерфейсов — два 2.5G LAN, Wi-Fi 6E, USB 4.0 с поддержкой eGPU и тройной вывод изображения вплоть до 8K.