Игровой планшет Red Magic Astra вышел в Европе

Red Magic начала глобальные продажи своего игрового планшета Red Magic Astra. Планшет оснащён 9,06-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2400×1504, частотой обновления 165 Гц, яркостью до 1600 нит, ШИМ 5280 Гц и защитой зрения TÜV Rheinland. Внутри — мощный процессор Snapdragon 8 Elite, до 24 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ быстрой флеш-памяти UFS 4.1 Pro.

Работает устройство на Android 15 с фирменной оболочкой RedMagic OS 10.5 и игровым движком Cube Game Engine. Аккумулятор ёмкостью 8200 мА·ч поддерживает быструю зарядку 80 Вт и режим bypass charging, который снижает нагрев при долгих игровых сессиях. Есть стереодинамики, поддержка Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB Type-C 3.2 Gen 2 и боковой сканер отпечатков.

Цены:

12 ГБ + 256 ГБ — $549 / €499 / £439 16 ГБ + 512 ГБ — $699 / €649 / £559 24 ГБ + 1 ТБ — $899 / €849 / £739

Цвета: чёрный и серебристый.