Lunacy Another One выпустила игровую мышь с автономностью 100 часов

«М.Видео-Эльдорадо» объявила о начале продаж новой игровой мыши Lunacy Another One. Купить ее можно с 17 августа по цене 11 999 рублей.

Мышь весит всего 51 грамм, благодаря чему легко управляется даже при долгих игровых сессиях. Встроенный аккумулятор на 500 мА·ч обеспечивает до 100 часов работы без подзарядки.

Another One оснащена современным сенсором PixArt. Частота опроса достигает 8 000 Гц. Для долговечности мышь получила надёжные оптические переключатели Omron, рассчитанные на 70 миллионов нажатий, а также пылезащищённый энкодер.

Корпус разработан так, чтобы мышь было удобно держать любым хватом — пальцевым, когтевым или ладонным.

В комплект входят всё необходимое для начала работы: USB-ресивер, кабель с удобным угловым коннектором, запасные глайды (тефлоновые и стеклянные), сменные накладки для лучшего хвата и защитная наклейка на дно.