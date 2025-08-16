Анонсирована игра Better Than Dead - bodycam-шутер в Гонконге
Разработчики MONTE GALLO и издательство MicroProse Software анонсировали игру Better Than Dead.
Это шутер, стилизованный под перспективу нагрудного видеорегистратора, с претензией на фотореалистичную графику.
Сюжетная подоплека у происходящих в кадре событий следующая: "Они ворвались в ее жизнь. Они сняли ее на видео. Они разрушили ее. Теперь она вернулась - и уже снимает их. Вы играете за выжившую, которой надоело бегать. У неё есть пистолет, нагрудная камера и список целей".
В качестве декораций используются улицы и подворотни Гонконга.
Релиз запланирован на ПК, в Steam у проекта уже есть страница, которую можно добавить в список желаемого.
Перевод на русский язык не заявлен.