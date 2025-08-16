Представлен один из самых плавных и дешевых мониторов в мире

Компания AOC анонсировала 24,5-дюймовый бюджетный игровой монитор 25G4K с высокой частотой обновления изображения. Об этом сообщает портал ITHome.

© AOC

Монитор оснащается 24,5-дюймовой матрицей Fast IPS с разрешением Full HD (1920x1080 пикселей) и максимальной частотой обновления 420 Гц. Время отклика панели по стандартам MPRT и GtG составляет 0,3 мс и 1 мс соответственно. Среди прочих параметров отмечается поддержка технологии Adaptive-Sync для минимизации разрывов кадров, цветовой охват DCI-P3 (92%) и sRGB (99%) при 8-битной глубине цвета, а также яркость в HDR-режиме до 400 нит.

Программное обеспечение AOC G-Menu позволяет адаптировать изображение под разные жанры игр, улучшать видимость темных сцен и отображать счетчик FPS.

Монитор имеет два разъема HDMI 2.0, один DisplayPort 1.4 и 3,5-мм mini-Jack. AOC 24G4K поставляется с регулируемой подставкой, совместимой с портретным режимом. При желании пользователи могут закрепить монитор к креплению VESA 100x100 мм, которое не входит в комплект.

AOC 25G4K уже поступил в продажу в Китае по цене 1599 юаней (около 17,7 тыс. руб.).