Вышел новый трейлер игры Little Nightmares 3

Студия Supermassive Games и издательство Bandai Namco представили очередной трейлер своей грядущей игры Little Nightmares 3.

В нем авторы кратко резюмировали контент, который будет ждать аудиторию.

В ролике перечислены локации, показаны противники и главные герои.

Сюжетную кампанию можно будет пройти в кооперативе со вторым игроком или в соло с ИИ-компаньоном.

Синопсис, напомним, следующий: "Играйте за Малого и Одну, лучших друзей, которые до знакомства скитались по пустынным землям порознь. У каждого из них есть любимое оружие: Малой носит лук, а Одна - гаечный ключ. Вместе они пытаются выжить, пробираясь по тайным лазам, преодолевая препятствия и защищая друг друга. Чтобы прокладывать себе путь и находить то, что скрыто, вам придётся полагаться не только на себя, но и на союзника, будь то ваш друг или персонаж, управляемый компьютером".

Релиз на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch и ПК запланирован на 10 октября текущего года.

В российском сегменте Steam уже принимаются предварительные заказы - за стандартное издание просят 2848 руб.