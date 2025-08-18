Процессоры Ryzen занимают треть ПК-рынка

Фирма Mercury Research провела аналитику мирового рынка процессоров. По результатам исследования, компания AMD значительно укрепила свои позиции.

Так, доля AMD на рынке выросла до 32,2% в первой половине 2025 года, по сравнению с 23% в предыдущем году. Аналитики также отметили, что компания занимает пять из шести позиций в рейтинге лучших процессоров для видеоигр. Кроме того, их видеокарты также пользуются успехом, несмотря на то что лидерство по прежнему сохраняет NVIDIA.

У конкурента AMD, компании Intel, ухудшились показатели. Её доля на рынке процессоров снизилась с 77% до 67,8%. При этом Intel сохраняет лидерство в продажах чипов для ноутбуков: у них 79,7% рынка, в то время как на продукцию AMD спрос вырос лишь на 0,3%, до 20,3%.