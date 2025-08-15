В Counter-Strike 2 добавили ночную версию карты Ancient

В Counter-Strike 2 вышло свежее обновление, которое принесло в игру ночные версии карт Ancient и Shoots. Об этом сообщила Valve на официальной странице CS 2 в Steam. Главной новинкой стала ночная вариация Ancient — карта получила заметные визуальные улучшения, и теперь выглядит совершенно иначе в темное время суток.

Однако поиграть на ней можно будет только в двух режимах: обычном и «Бой насмерть». Shoots также получила тёмную версию и обновлённое освещение. Кроме новых карт, апдейт содержит исправления багов, оптимизацию производительности и визуальные правки. Также в игру добавили лимитированный скин для M4A1-S.

Valve продолжает экспериментировать с визуальной подачей CS 2. Некоторые пользователи в сообществе Steam отмечают, что ночная Ancient «выглядит красиво» и добавляет свежих ощущений в привычный геймплей, но также игроки хотели бы увидеть обновление внутриигрового античита «VAC».