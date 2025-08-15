Авторы Black Myth: Wukong тизерят дополнение для игры на gamescom 2025

Разработчики из студии Game Science опубликовали обращение в своих соцсетях, посвящённое Black Myth: Wukong. Они призвали игроков следить за церемонией gamescom 2025, которая стартует 19 августа в Германии.

© Чемпионат.com

Вместе с этим авторы также опубликовали арты по мотивам китайского произведения «Путешествие на Запад». Фанаты уже перевели таинственное сообщение:

Необычное обыденно в этом мире. «Боги и дьяволы» часто носят респектабельные наряды.

Геймеры увидели в посте намёки на будущее дополнение для одной из самых продаваемых игр последних лет. Black Myth: Wukong вышла ровно год назад, в августе 2024 года, и разошлась тиражом в более чем 20 млн копий. Проект также получил очень высокие оценки от игроков: в Steam экшен рекомендуют 96% пользователей.