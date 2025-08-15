Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, август 2025

До начала выставки Gamescom осталось всего несколько дней — последнее крупное игровое событие лета обещает подарить нам немало премьер и интересных анонсов. А мы, тем временем, подготовили традиционную подборку бесплатных игр на выходные.

© Steam

В Epic Games Store раздают Hidden Folk: инди-головоломку и один из главных хитов 2017 года. Любой, кто хоть видел книжки-загадки в духе «Где Уолли», быстро разберется в геймплее Hidden Folks — здесь нужно разглядывать умилительные, невероятно детальные диорамы в поисках маленьких человечков. Каждый уровень рассказывает свою историю и показывает новую картину из жизни миниатюрного мира — поклонникам расслабляющих головоломок обязательно стоит взглянуть. Игру можно бесплатно забрать до 21 августа.

© EGS

На раздачу в Epic Games Store также вышла Totally Reliable Delivery Service — кооперативный симулятор доставщика, где команде из четырех курьеров предстоит доставлять посылки в открытом мире. Правда, песочница в игре подчиняется всем законам физики, поэтому управлять транспортом будет не так просто, как можно подумать. Игру также можно бесплатно забрать до 21 августа.

© EGS

Перед выходом в ранний доступ Amplitude Studios выпустила в Steam демоверсию Endless Legend 2 — продолжения культовой 4Х-стратегии и, по совместительству, первой игры цикла Endless. В демке игроки могут опробовать две фракции и сыграть партию длиной 90 ходов, чтобы разобраться, стоит ли покупать проект сразу или лучше подождать полноценного релиза.

© Steam

Наконец, в ранний доступ Steam также вышла Dungeon Stalkers: PvPvE боевик, посвященный забегам по подземельям, некогда проклятым зловещей ведьмой. Для того, чтобы выбраться из катакомб с ценной добычей, предстоит сражаться не только с монстрами, но и с другими приключенцами, попутно справляясь с эффектами проклятия ведьмы.