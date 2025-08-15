Финальная миссия в Call of Duty: Black Ops 7 пройдет в мультиплеере на 32 игрока

Авторитетный журналист Том Хендерсон раскрыл детали финальной миссии сюжетной кампании в Call of Duty: Black Ops 7. Как оказалось, разработчики будущего шутера совместят одиночный и сетевой опыт на 32 игрока.

Так, в последнем задании 32 игрока высадятся на карте Avalon, выполнят некие задачи, после чего эвакуируются на базу — как в extraction-шутерах вроде Escape from Tarkov. Если отряд игрока полностью погибнет, то прогресс обнулится и миссию нужно будет проходить заново. Столь необычное задание связано с полной интеграцией кампании, мультиплеера и зомби-режима: прокачивая оружие и персонажей в одном месте, они будут доступны и в других режимах.

Полноценная презентация Call of Duty: Black Ops 7 состоится 19 августа на запуске выставки gamescom 2025. Ожидается, что релиз шутера состоится в ноябре на ПК и консолях.