Названы лучшие игровые ноутбуки дешевле 100 тысяч рублей

Редакция портала «Палач» составила подборку из пяти сбалансированных ноутбуков для игр, стоимость которых не превышает 100 тыс. руб.

Открывает список Lenovo LOQ 15IAX9 с 15,6-дюймовым Full HD-экраном с частотой 144 Гц, процессором Intel Core i5-12450HX, видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3050, 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ. На боковых гранях устройства расположены USB-A, RJ45, HDMI, USB-C и комбинированный разъем для наушников и микрофона. Аккумулятор ноутбука способен обеспечить до 5 часов работы. В России он предлагается за 70,9 тыс. руб.

Следом идет HP Victus стоимостью 82,1 тыс. руб. Он оснащается схожим по параметрам дисплеем, процессором Intel Core i7-12650H, видеокартой RTX 4050, 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ, а также батареей, обеспечивающей до 6 часов работы без подзарядки.

На третьем месте оказался Acer Nitro V15 с таким же экраном, как у конкурентов, процессором AMD Ryzen 5 6600H, видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3050, 32 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителем на 1 ТБ. Ноутбук способен проработать до 7 часов без подзарядки и поставляется без предустановленной Windows. В России его можно купить в среднем за 86,2 тыс. руб.

В топ также вошли Asus TUF Gaming A15 (Ryzen 7 7435 и RTX 4050) и MSI Katana 15 AI (Ryzen 7 8845HS и RTX 4060) за 89,1 и 97,7 тыс. руб. соответственно.

