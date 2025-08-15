GPD официально представила Win 5 — свою самую мощную портативную консоль, которая, по заявлению компании, является «самым быстрым игровым портативом в мире».

© Ferra.ru

Это первый гаджет с APU AMD Strix Halo, предлагающий характеристики выше, чем у систем на Ryzen HX 370 или Ryzen Z2 Extreme, которые еще даже не вышли.

Главная особенность Win 5 — отсутствие встроенной батареи и клавиатуры. Питание обеспечивают внешние съёмные «рюкзаки» ёмкостью 80 Вт·ч, которые можно быстро заменить благодаря функции гибернации. Также возможна работа от комплектного блока питания на 180 Вт.

Устройство оснащено 7-дюймовым LTPS-дисплеем с частотой 120 Гц, процессором Ryzen AI Max+ 395 (16 ядер Zen 5), графикой Radeon 8060S (40 CU до 2,9 ГГц) и до 128 ГБ LPDDR5x-памяти.

© VideoCardz.com

Есть поддержка PCIe 4.0, до 4 ТБ M.2 SSD, HDMI 2.1, USB4 и нескольких портов USB 3.2, а также слот под microSD.

По данным GPD, в Apex Legends консоль выдаёт до 192 fps, в Borderlands 3 — 109 fps, а в Cyberpunk 2077 — 70 fps. Старт продаж намечен на сентябрь, цену компания пока не объявила.