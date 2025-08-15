Intel ускорила Lunar Lake на 30% в играх после обновления

Intel выпустила обновление, которое позволило повысить игровую производительность процессоров Lunar Lake до 30%.

Речь идёт о чипе Intel Core Ultra 7 258V с графикой Arc 140V Xe2, установленном, например, в портативной консоли MSI Claw 8 AI+ A2VM.

В ходе тестов выяснилось, что максимальная производительность достигается, когда параметр PL2 (временный предел мощности) установлен минимум на 1 Вт выше, чем PL1 (постоянный предел).

По спецификации Intel, PL2 для Lunar Lake всегда должен быть на уровне 37 Вт, что даёт в среднем прирост fps на 10%, а в некоторых играх — до 30%.

После обновления приложения MSI Center M, PL2 теперь всегда фиксируется хотя бы на 1 Вт выше PL1, и приравнять их больше нельзя.

Повторные тесты показали, что в Cyberpunk 2077 и Space Marine 2 прирост почти достигал максимальных 30%, а в остальных играх держался на уровне 10%.

Таким образом, Lunar Lake стал самым мощным игровым CPU для портативных устройств, обойдя даже решения на базе AMD в аналогичных тестах.