Asus представила сразу две компактные белые видеокарты с GDDR7

Asus представила серию компактных видеокарт Dual GeForce RTX 5060 White Edition, в которую вошли четыре модели — RTX 5060 и RTX 5060 Ti, каждая в двух модификациях.

© Ferra.ru

Все карты выполнены в белом корпусе, имеют длину около 228–229 мм, толщину 2,5 слота и питаются от одного 8-контактного разъёма.

Новинки оснащены памятью GDDR7 объёмом 8 или 16 ГБ с пропускной способностью 28 Гбит/с и 128-битной шиной.

RTX 5060 Ti получила 4608 CUDA-ядер и производительность в задачах ИИ до 758 TOPS, частоты — 2572 МГц в стандартном режиме и 2602 МГц в режиме OC. RTX 5060 без приставки Ti имеет 3840 CUDA-ядер, до 623 TOPS и буст-частоты от 2497 до 2535 МГц в зависимости от версии.

© TechPowerUp

Все модели поддерживают PCIe 5.0, оснащены тремя портами DisplayPort 2.1b и одним HDMI 2.1b, совместимы с HDCP 2.3 и выводят изображение в разрешении до 7680 × 4320 пикселей.

За охлаждение отвечают два вентилятора Axial-Tech с удлинёнными лопастями и двойными подшипниками, а металлическая перфорированная пластина сзади улучшает отвод тепла.

Также предусмотрены два режима BIOS и поддержка OpenGL 4.6. Дата начала продаж и цены пока не раскрыты.