Российские игры появятся на американском рынке, но на это нужны деньги

Вчера, 14 августа, на площадке "Городские лаборатории ВЭБа" прошла встреча участников игрового рынка. Управляющий партнер совместного фонда Indie Go и xTech ("Ростелеком"), известный также как основатель сообщества Indie Go, Владимир Вареник рассказал, что идея фонда зародилась внутри этого сообщества: "После 2022 г. стало ясно, что из России ушли деньги. Мы начали активно искать инвесторов и убеждать их, что российский рынок видеоигр имеет большой потенциал и может приносить хорошую прибыль в долларах с западного рынка. Это устойчивая модель, которая работает и сейчас. Начиная с 2023 г. мы вели переговоры с ПАО "Ростелеком", и эта компания стала первой, кто публично поддержала нашу идею. Это значительно упростило нашу работу, так как совместный фонд с "Ростелекомом" открыл для нас много дверей. Мы получили первоначальные инвестиции в размере около 300 млн руб. К 2025 г. у нас уже есть совместное предприятие с несколькими частными инвесторами и компаниями, и мы продолжаем привлекать финансирование".

Владимир Вареник продолжил: "По нашим данным, в России можно создать фонд, который будет поддерживать не только инди-игры (игры, которые создает один человек или небольшая команда разработчиков без поддержки крупных компаний - прим. ComNews). Фонд может составить около $100 млн, и наша цель — собрать такую сумму к 2027 г. Пока что мы начали с инвестиций в небольшие проекты, профинансировав 15 игр на общую сумму около 170 млн руб. Мы продолжаем искать интересные проекты. В нашей базе около 600 проектов, а весной было 400. Соответственно еще 200 прошли отбор. У нас серьезные критерии оценки и скоринговая система с участием экспертного сообщества".

4 октября 2024 г. "Ростелеком" и Indie Go объявили о запуске нового инвестиционного фонда Indie Go Start, созданного для поддержки перспективных российских разработчиков и выпуска качественных видеоигр для всех рынков. Владимир Вареник в беседе с корреспондентом ComNews сообщил, что Indie Go Start планирует привлечь финансирование от ряда крупных корпораций, а также ведет переговоры с предпринимателями из списка Forbes. Отвечая на вопрос о том, какой процент Indie Go Start получает с вложений в разработку профинансированных игр, он пояснил: "У нас возможны разные модели — мы можем входить в капитал игровой компании, начиная от 20%, что для нас представляет интерес, либо, как в случае с совместным фондом с "Ростелекомом", выступать в роли издателя и забирать от 30% до 50% выручки от игры. В среднем, разработка инди-игры обходится примерно в $200 тыс.".

Он также отметил, что особый интерес для фонда представляет американский рынок: "В Steam доля американских игроков в наших релизах достигла 70%, и это самая платежеспособная аудитория. Далее по значимости идут Китай, Европа, а Россия идет на четвертом месте".

Руководитель организации развития видеоигровой индустрии Василий Овчинников назвал цель Indie Go Start по привлечению инвестиций реальной: "У коллег из Indie Go уже есть опыт привлечения непрофильных инвестиций в игровую разработку и издание, в том числе корпоративных средств "Ростелекома". Они сделали первый подобный кейс после 2022 г., когда из России ушли все профильные инвестиции, пример которого надеюсь будет заразительным. Из России родом много успешных мировых проектов Warthunder, Standoff 2, CarX, Escape from Tarkov, Atomic Heart и другие. Индустриальный потенциал огромный. Производить игры в России и продавать их по всему миру — мало что также выгодно еще в России из креативных индустрий. Мы активно налаживаем отношения напрямую с альтернативными растущими рынками, подталкиваем компании для участия в крупных международных выставках, чтобы смелее показать проекты от наших студий".

Директор по цифровым креативным индустриям фонда "Сколково" Алексей Каленчук высказался о проникновении отечественных игр на мировой рынок. Он отметил, что отечественные компании, которые раньше зарабатывали значительную часть доходов за рубежом, в основном потеряли российский статус: "Это привело к тому, что их присутствие на рынке стало минимальным. Теперь российские игры, по крайней мере официально, представлены очень ограниченно. Основной вызов — построить мостики к азиатским рынкам, в частности, китайскому, а также к рынкам Mena (географический регион Ближнего Востока и Северной Африки), Индии и Латинской Америки. Только тогда можно будет говорить о значительном проникновении. Некоторые игроки уже работают над этим, но пока крупных успехов не достигнуто. Те, кто ранее позиционировал себя на международном уровне, чаще всего находятся здесь".