Юрист Павлов объяснил, как бороться с недобросовестными продавцами компьютеров
В интернете продаются компьютеры, заявленная производительность которых не соответствует действительности - Газета.Ru.
Недобросовестные "умельцы" собирают из подержанных или давно устаревших видеокарт и процессоров системные блоки, которые потом без соответствующего уведомления потребителя продают под видом новых и подходящих для запуска самых современных игр.
Такая практика является противоправной, и продавцу за это может грозить тюремное заключение сроком до двух лет, считает председатель организации "Общественная потребительская инициатива", кандидат юридических наук Олег Павлов.
По словам Павлова, умышленное завышение производительности ПК и использование б/у-комплектующих может квалифицироваться как введение в заблуждение и предоставление недостоверной информации.
"Это статья 14.8 КоАП РФ, и штраф там до 10 тысяч рублей. В то же время, при определенных обстоятельствах, особенно если речь идет о систематическом характере такой деятельности, большом количестве нарушений и значительном объеме полученной выгоды, это может быть квалифицировано как мошенничество, за которое предусмотрена уголовная ответственность вплоть до двух лет лишения свободы", - отметил эксперт.