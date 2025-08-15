Как бороться с недобросовестными продавцами компьютеров

В интернете продаются компьютеры, заявленная производительность которых не соответствует действительности - Газета.Ru.

Недобросовестные "умельцы" собирают из подержанных или давно устаревших видеокарт и процессоров системные блоки, которые потом без соответствующего уведомления потребителя продают под видом новых и подходящих для запуска самых современных игр.

Такая практика является противоправной, и продавцу за это может грозить тюремное заключение сроком до двух лет, считает председатель организации "Общественная потребительская инициатива", кандидат юридических наук Олег Павлов.

По словам Павлова, умышленное завышение производительности ПК и использование б/у-комплектующих может квалифицироваться как введение в заблуждение и предоставление недостоверной информации.