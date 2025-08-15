В State of Survival проходит кроссовер с франшизой "Терминатор"

Компания FunPlus объявила о коллаборации с франшизой "Терминатор" в своей игре State of Survival.

С анонсом аудитории представлен кинематографичный трейлер, повторяющий знаменитую сцену погони из фантастического боевика Джеймса Кэмерона.

Помимо титульного героя в кадре также появляется Сара Коннор и T-1000 Роберта Патрика.

Жанрово проект является стратегией и распространяется по условно-бесплатной модели на ПК и мобильных платформах.

Ранее сообщалось, что вторая часть серии фильмов про "Киборга-убийцу" получит полноценную игровую адаптацию в виде ретро-экшена Terminator 2D: No Fate.