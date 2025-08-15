Анонсирована Of Peaks and Tides в сеттинге восточной мифологии

Шанхайская студия CyancookGames представила игру Of Peaks and Tides.

Анонс сопровожден двумя трейлерами. В первом, выполненном в анимационном стиле, аудиторию знакомят с сеттингом, основанном на сплетении различных мифологий Востока.

Описание местного мира звучит следующим образом:

"Все было разрушено в великой Войне между Небесами и Человеком, когда горы рухнули, а моря раскололись. Теперь божественные реликвии лежат в руинах, а слава старого мира обратилась в пепел. Остался лишь разрушенный Асцент, безмолвно наблюдающий за угасающими углями того, что было когда-то. Ветер, гром, вода и пламя - силы, некогда покорявшиеся божествам, - превратились в бедствия, опустошающие землю. Уникальные звери теперь бесчинствуют, а естественный порядок погрузился в хаос".

Второй ролик показывает геймплейные особенности - жанрово проект относится к "выживачам" для сольного или кооперативного прохождения.

Дата выхода или релизное окно не обозначены, в списке платформ на данный момент - только Steam.

На грядущей выставке Gamescom авторы обещают представить демо-версию.