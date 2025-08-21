Gamescom 2025: расписание, время начала, анонсы

До начала последнего крупного игрового события лета осталось меньше недели — ежегодная выставка Gamescom стартует в Кельне уже 19 августа. Портал PC Gamer рассказал о ее расписание и поделился подробностями о том, что покажут за три дня конференции.

© Steam

Gamescom 2025, по традиции, проходит несколько дней. Первым мероприятием выставки будет церемония открытия — Opening Night Live, которую проведет Джефф Кили. На этой трансляции наверняка состоится ряд громких премьер и анонсов: так, на ней точно появятся новые кадры Resident Evil Requiem и грядущего дополнения для World of Warcraft.

Opening Night Live начнется 19 августа в 21:00 по московскому времени.

На следующий день, 20 августа в 21:00 по московскому времени, пройдет презентация Future Games Show. В прошлом году ее вели актеры озвучки Лора Бэйли и Мэтью Мерсер, но в 2025 году их заменят не менее известные лица — Дэвид Хэйтер, подаривший голос Снейку из Metal Gear Solid, и Мэгги Робертсон, сыгравшая леди Димитреску в Resident Evil Village.

Наконец, 21 августа в 21:00 по московскому времени состоится Awesome Indies Showcase — презентация, посвященная множеству инди-игр от маленьких студий. Посетители выставки в Кельне могут поиграть в них в любой день, но на трансляции независимым проектам будет отведен целый чаас.

Помимо этого, Xbox намерена провести трансляции, посвященные Grounded 2, Black Ops 7 и The Outer Worlds 2 — они должны пройти 20-21 августа начиная с 20:00 по московскому времени. А Bethesda анонсировала три дня стримов, начиная с 22 августа: они будут посвящены интервью с разработчиками, творчеству сообщества и демонстрации игр.