Бандлы Deus Ex, Thief и Legacy of Kain продают с огромной скидкой в GOG
Три набора по известным франшизам пополнили каталог GOG и продаются со скидкой.
В соцсетях рассказали о бандлах, каждый из которых содержит по четыре части игр серий Deus Ex, Thief и Legacy of Kain. Первый можно забрать со скидкой в 82%, второй — 86%, а третий — 47%.
Crystal Dynamics, на что подписчики обратили внимание. Пользователи уточнили, что разработчик не имеет отношения к сериям Deus Ex и Thief.
