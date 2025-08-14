Бандлы Deus Ex, Thief и Legacy of Kain продают с огромной скидкой в GOG

Три набора по известным франшизам пополнили каталог GOG и продаются со скидкой.

кадр из игры

В соцсетях рассказали о бандлах, каждый из которых содержит по четыре части игр серий Deus Ex, Thief и Legacy of Kain. Первый можно забрать со скидкой в 82%, второй — 86%, а третий — 47%.

Crystal Dynamics, на что подписчики обратили внимание. Пользователи уточнили, что разработчик не имеет отношения к сериям Deus Ex и Thief.

