В работе сервисов Xbox произошел массовый сбой

Пользователи Xbox столкнулись с масштабным сбоем в работе онлайн-сервисов платформы.

© логотип Xbox

Сообщалось, что у людей не функционируют приглашения в группы, сообщения и входом в игры. Игроки писали, что трудности стали возникать с самого утра, но на них никто не реагировал.

Служба поддержки Xbox отреагировала на сообщения и спустя некоторое время сообщила, что все сбои устранены. Страница состояния работы онлайн-сервисов также показывает, что все службы Xbox сейчас доступны.

При этом некоторые пользователи отмечают, что до сих пор не могут зайти в игры. Также отмечают, что возникла проблема с отображением достижений.

Ранее бывший глава PlayStation Шон Лейден раскритиковал Game Pass и другие сервисы с подписками.