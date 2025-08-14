В Borderlands 4 будет 30 млрд уникальных пушек

Gearbox подтвердила, что в Borderlands 4 появится рекордное количество оружия — около 30 млрд уникальных пушек.

Для сравнения, Borderlands 3 в 2019 году хвасталась «87 базиллионами», но в новой части число было уточнено и рассчитано более реалистично, заявил арт-директор игры Адам Мэй в интервью Epic Games.

Такой результат достигается за счёт процедурной генерации и огромной базы оружейных моделей на старте.

Вариации создаются изменением характеристик, модулей, прицелов, режимов стрельбы, элементов декора и даже стихийных эффектов. Например, одно и то же ружьё с разными насадками, элементальным уроном и оптикой будет считаться разными пушками.

Мэй отметил, что внешний вид оружия будет тесно связан с его характеристиками. Так, быстрые автоматы получат более угловатый и агрессивный дизайн, а гранатомёты и ракетницы — массивный и округлый.

Borderlands 4 выйдет 12 сентября, предложив новый отряд Охотников за Хранилищами, бесшовный открытый мир и оружейный арсенал, которого в серии ещё не было.