У Razer появился новый киберспортивный геймпад для ПК

Razer представила геймпад Wolverine V3 Pro 8K PC — беспроводную модель для киберспорта на ПК с частотой опроса 8000 Гц и джойстиками TMR, устойчивыми к дрейфу.

По словам компании, новинка ориентирована на максимальную скорость, точность и комфорт для профессиональных игроков.

Контроллер поддерживает быструю работу как в проводном, так и в беспроводном режимах, а технология TMR обеспечивает стабильное сопротивление стиков и долговечность.

Wolverine V3 Pro 8K PC — самый лёгкий беспроводной киберспортивный геймпад Razer, с эргономичным корпусом и комплектом из чехла и кабеля для турниров. Оснащён четырьмя дополнительными кнопками сзади, двумя бамперами, переключателями HyperTriggers, тактильными кнопками PBT и 8-позиционным D-Pad.

Настройки выполняются через Razer Synapse 4, с возможностью сохранения до четырёх профилей.

Одновременно вышла проводная версия — Wolverine V3 Tournament Edition 8K PC — с теми же характеристиками, но без задержек, присущих беспроводным соединениям.

Цена: Pro 8K PC — $199,99, Tournament Edition — $119,99. Обе модели уже доступны для покупки.