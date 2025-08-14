OneXplayer представила игровой планшет Super X с Ryzen AI MAX+ 395

Компания OneXplayer представила игровой планшет Super X, оснащенный процессором Ryzen AI MAX+ 395 с 16 ядрами Zen5 и графикой Radeon 8060S на архитектуре RDNA3.5 с 40 вычислительными блоками.

© Ferra.ru

APU работает с TDP до 120 Вт, а корпус планшета выполнен из фрезерованного алюминия толщиной 12,5 мм. Клавиатура в комплект не входит и предлагается отдельно.

Устройство оснащено 14-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2,8K, сенсорным управлением, поддержкой переменной частоты обновления и встроенной подставкой. Планшет будет доступен с объемом оперативной памяти LPDDR5X до 128 ГБ и аккумулятором на 83,5 Вт·ч.

© VideoCardz.com

Основные особенности: премиальный дизайн с регулировкой угла наклона подставки (до 173°), высокая производительность для игр и контента, а также портативность, ориентированная на геймеров и создателей.

Цена и дата выхода пока не объявлены, но устройства OneXplayer обычно относятся к премиальному сегменту.