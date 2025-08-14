Корейского «Ведьмака» — Crimson Desert — перенесли на начало 2026 года
Pearl Abyss перенесла выход масштабной ролевой игры с открытым миром Crimson Desert с конца 2025 года на I квартал 2026-го.
Об этом компания сообщила во время финансового отчёта за II квартал 2025 года. Сейчас проект находится на стадии озвучки, параллельно ведутся работы по сертификации для консолей и подготовке к релизу.
В маркетинговых планах студии — участие в Gamescom и PAX West в августе, где покажут сборку с открытым миром, а также презентация на Tokyo Game Show в сентябре для укрепления позиций на японском рынке.
Причиной задержки разработчики назвали необходимость координации с партнёрами по офлайн-дистрибуции, озвучке и сертификации, что заняло больше времени, чем ожидалось.
Pearl Abyss подчеркнула, что перенос — это стратегическое решение, призванное обеспечить успешный запуск проекта.
Crimson Desert выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и ПК (Steam). Точная дата релиза будет объявлена позже.