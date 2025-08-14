Remedy не забросила ремейки Max Payne — к разработке присоединилась Rockstar

Remedy подтвердила, что ремейки Max Payne 1 и 2 продолжают активно разрабатываться и находятся в стадии полной продакшн-фазы.

Обновление появилось в полугодовом финансовом отчёте компании за январь–июнь 2025 года. Главной новостью стало то, что к процессу разработки присоединилась Rockstar Games, с которой Remedy поддерживает «тесное и продуктивное сотрудничество».

Оригинальные Max Payne, созданные Remedy, стали культовыми благодаря механике буллет-тайм и уникальной подаче истории. После передачи прав Take-Two, третью часть выпустила уже Rockstar, и она также получила положительные отзывы.

Ремейки были анонсированы в 2023 году, а в 2024-м они перешли в полноценное производство. Пока неизвестно, как именно распределены задачи между студиями, но фанаты могут быть спокойны — за обновлённую версию легендарных игр отвечают обе ключевые команды франшизы.