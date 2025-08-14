Названа дата выхода Postal: Brain Damaged – These Sunny Daze

Разработчики Hyperstrange и CreativeForge Games и издатель Running With Scissors объявили, что 9 сентября Postal: Brain Damaged получит дополнение These Sunny Daze. Сначала оно будет доступно только на PC, а позже заглянет на PS и Switch.

В These Sunny Daze Чувака отрывают от пляжного отдыха — он вынужден искать новое оружие и расправляться с врагами, которых ранее не встречал.

Postal: Brain Damaged — ответвление серии Postal. Игра стилизована под шутеры 1990-х. Отзывы в Steam — крайне положительные.