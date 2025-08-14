В августе в PS Plus добавят Mortal Kombat 1, «Человека-паука» и еще семь игр

Sony анонсировала новую подборку игр для подписки PS Plus. Уже 19 августа абонентам сервиса станут доступны ещё девять тайтлов, а обладатели Deluxe дополнительно получат доступ к двум проектам.

© Чемпионат.com

Среди главных игр месяца выделяются оригинальный «Человек-паук» от Insomniac Games, файтинг Mortal Kombat 1 и приключение Indika от российских разработчиков.

Новые игры в PS Plus Extra в августе 2025 года

Mortal Kombat 1

«Человек-паук»

Sword of the Sea

Earth Defense Force 6

Unicorn Overlord

Atelier Ryza 3 Alchemist of the End & the Secret Key

Indika

Harold Halibut

Coral Island.

Новинки PS Plus Deluxe и Premium в августе 2025 года