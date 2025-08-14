В августе в PS Plus добавят Mortal Kombat 1, «Человека-паука» и еще семь игр

В августе в PS Plus добавят Mortal Kombat 1, «Человека-паука» и ещё семь игр

Чемпионат.com

Sony анонсировала новую подборку игр для подписки PS Plus. Уже 19 августа абонентам сервиса станут доступны ещё девять тайтлов, а обладатели Deluxe дополнительно получат доступ к двум проектам.

Среди главных игр месяца выделяются оригинальный «Человек-паук» от Insomniac Games, файтинг Mortal Kombat 1 и приключение Indika от российских разработчиков.

Новые игры в PS Plus Extra в августе 2025 года

  • Mortal Kombat 1
  • «Человек-паук»
  • Sword of the Sea
  • Earth Defense Force 6
  • Unicorn Overlord
  • Atelier Ryza 3 Alchemist of the End & the Secret Key
  • Indika
  • Harold Halibut
  • Coral Island.

Новинки PS Plus Deluxe и Premium в августе 2025 года

  • Resident Evil 2 (PS1)
  • Resident Evil 3: Nemesis (PS1).