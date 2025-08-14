Arm представила апскейлер Neural Super Sampling (NSS) для смартфонов

На конференции SIGGRAPH 2025 компания Arm представила Neural Super Sampling (NSS) – свою первую технологию масштабирования на базе искусственного интеллекта, разработанную для мобильных графических процессоров.

© MobiDevices

Производитель мобильных чипов утверждает, что Neural Super Sampling является первой в отрасли технологией, которая добавляет специализированные нейронные ускорители к интегрированным графическим процессорам своих чипсетов. Ещё одно смелое заявление – способность обеспечивать графику ПК-качества на мобильных устройствах.

По данным Arm, Neural Super Sampling может обеспечивать вдвое большее разрешение при времени обработки кадра 4 мс. NSS, например, масштабирует изображение с разрешения 540p до 1080p с качеством, практически неотличимым от оригинального, сохраняя детализацию, реалистичность освещения и чёткость движений. Освободившиеся вычислительные ресурсы разработчики могут использовать для повышения частоты кадров, улучшения визуальной составляющей или снижения энергопотребления.

Для упрощения внедрения технологии Arm выпустила первый в мире открытый инструментарий для нейронной графики, включающий:

плагин для Unreal Engine;

поддержку эмуляции Vulkan;

усовершенствованные инструменты для анализа производительности;

полностью открытые модели, размещённые на GitHub и Hugging Face;

расширения Arm ML для Vulkan с новым Graph Pipeline, оптимизированным для нейронных вычислений.

Поддержку Neural Super Sampling подтвердили компании Epic Games, NetEase, Sumo Digital, Tencent Games, Enduring Games и Traverse Research. В настоящее время технология используется в играх Fortnite и Infinity Nikki, улучшая резкость изображения, стабильность графики, обработку теней, а также детализацию мелких объектов и эффектов частиц.

RM планирует расширить спектр предлагаемых решений, и уже в 2026 году будут доступны Neural Frame Rate Upscaling для удвоения частоты кадров без дополнительной нагрузки на графический процессор, а также Neural Super Sampling and Denoising, позволяющий реализовать трассировку лучей в реальном времени на мобильных устройствах при меньшем количестве лучей на пиксель. Все эти возможности будут доступны разработчикам ещё до выхода новых аппаратных решений.