В выживач Grounded 2 сыграло более 3 млн человек за две недели

29 июля состоялся релиз Grounded 2 — продолжения популярного кооперативного выживача от студии Obsidian. Игра доступна в формате раннего доступна на ПК в Steam, а также на консолях Xbox Series и в подписке Game Pass.

Спустя две недели в Microsoft раскрыли аудиторию проекта. За это время в Grounded 2 сыграло более 3 млн человек — в эту цифру входят как покупатели, так и подписчики Game Pass. Это уже один из самых популярных проектов Xbox за последние годы. Интересно, что первая часть также показывала отличные результаты: в феврале 2024 года в студии Obsidian заявили, что в игру сыграло более 20 млн человек — спустя три с половиной года после релиза.

Сейчас в Grounded 2 доступен лишь первый акт сюжета. Сюжет об уменьшенных героях, попавших в мир насекомых, продолжат в дальнейших обновлениях, которые будут выходить раз в четыре-пять месяцев.