Sony завершила работу в России
Решение о самоликвидации было подано в налоговые органы в октябре 2024 года, хотя ранее, в декабре 2023-го, аналогичная попытка была отклонена. Фактически компания перестала вести активную деятельность задолго до формального завершения работы. По данным на конец прошлого года, в штате Sony Mobile Communications в России оставался лишь генеральный директор, что свидетельствовало о глубоком сворачивании операций.
Основной причиной стали международные санкции, введенные после 2022 года, которые серьезно осложнили ведение бизнеса. Sony одной из первых приостановила продажи игровых консолей PlayStation, закрыла цифровой магазин PlayStation Store и свернула поставки электроники. Несмотря на то что некоторые сервисы продолжали работать в ограниченном режиме, отсутствие возможности легальных продаж и сложности с платежами сделали присутствие компании на рынке экономически нецелесообразным.
Юридическое лицо «Сони электроникс» пока сохраняется, но его функции сведены к минимуму. Оно занимается лишь остаточным обслуживанием ранее проданной техники и выполнением гарантийных обязательств. Однако с каждым месяцем даже эти процессы усложняются из-за отсутствия новых поставок запчастей и официальной поддержки.
Пользователи продукции Sony столкнулись с рядом трудностей. Игровые консоли и другая техника теперь доступны только через параллельный импорт, что означает отсутствие официальной гарантии и резкий рост цен. Некоторые сервисы, такие как обновления PlayStation, пока работают, но их стабильность в будущем под вопросом. Ремонт устройств становится все сложнее, поскольку оригинальные комплектующие приходится закупать через третьи страны, а сервисные центры переходят на неофициальное обслуживание.
Что любопытно, несмотря на санкционную политику, в начале 2024 года продажи PlayStation в России увеличились на 70%. Почти все устройства были ввезены через серый импорт, а это создает риски для покупателей, лишенных официальной поддержки.
Окончательный уход компании ставит точку в истории ее присутствия на российском рынке. Потребителям придется либо мириться с ограниченной функциональностью устройств, либо переходить на технику других брендов. В долгосрочной перспективе ситуация может измениться только при снятии санкций или появлении новых схем легальных поставок. Пока же Sony остается для России брендом из прошлого, оставив после себя лишь воспоминания и работающую, но постепенно устаревающую технику.
Впрочем, потребителям не стоит сильно печалиться, потому что на смену японскому бренду пришли китайские производители, такие как TCL, Hisense и Xiaomi, которые активно заняли освободившуюся нишу.