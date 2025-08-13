Как показывает себя AMD RX 6500 XT с 4 ГБ в актуальных играх

YouTube-блогер RandomGaminginHD протестировал Radeon RX 6500 XT с 4 ГБ видеопамяти в актуальных играх 2025 года. Результаты оказались весьма неоднозначными.

Карта все еще справляется с проектами прошлых лет: GTA V Enhanced в FullHD на высоких настройках идет в среднем при 70 fps, Cyberpunk 2077 на минималках держит 60 fps, Red Dead Redemption 2 с высокими текстурами и низкими остальными параметрами — около 80 fps.

Даже в Helldivers 2 и Kingdom Come: Deliverance 2 можно играть на низких настройках при 65–70 fps.

Однако в современных ААА-хитах RX 6500 XT откровенно «задыхается». В DOOM: The Dark Ages даже с минимальной графикой и FSR Ultra Performance получается лишь 23 fps, а в ремастере Oblivion — всего 14 fps.

В Clair Obscure: Expedition 33 средний фреймрейт составил 41,5 fps, но частые микрофризы с просадками до 12,7 fps делают игровой процесс дискомфортным.

Вывод очевиден: 4 ГБ видеопамяти в 2025 году уже недостаточно для требовательных игр. А потому покупать RX 6500 XT для актуальных проектов не стоит.