Студенты Самарского политеха разработали математическую игру для мобильного телефона Brain Blitz. Пользователю предлагают решить арифметические примеры, геометрические и логические задачи, вопросы на общую эрудицию. Например, найти площадь квадрата с заданной стороной или указать значение числа пи с точностью до нескольких знаков после запятой.

Код игрового приложения написан на языке программирования C# с использованием платформы Visual Studio. Политеховцы сами придумали дизайн приложения, нарисовали иконки и кнопки.

"Главная особенность игры оригинальный контент, - отметил один из разработчиков, студент института автоматики и информационных технологий вуза Максим Шелестов. - Многие головоломки допускают несколько вариантов решений. Это то, что отличает наше приложение от аналогов".

Играть могут как дети, так и взрослые. В приложении три уровня сложности. Если у пользователя не получается решить задачу, он может выбрать подсказку или посмотреть ответ. Кстати, разработчики уже смогли коммерциализировать игру. У нее уже примерно четыре тысячи скачиваний.

Отметим, вузам в поддержке разработок ученых и студентов помогает нацпроект "Молодежь и дети", направленный на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей.