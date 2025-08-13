GSC Game World поделилась планами на ближайшие обновления S.T.A.L.K.E.R. 2

Новый движок, система A-Life и аномалии: детали апдейтов S.T.A.L.K.E.R. 2 в 2025 году

Студия GSC Game World поделилась планами на ближайшие обновления для S.T.A.L.K.E.R. 2. Разработчики опубликовали актуальную дорожную карту шутера до конца 2025 года.

Так, в ближайшем патче игру переведут на движок Unreal Engine 5.5.4, что положительно скажется на оптимизации. В дальнейшем авторы введут предметы ночного видения, улучшат систему A-Life с поведением ботов, добавят новые аномалии и погодные условия, переработают механику выносливости, обновят интерфейс снаряжения героя, доработают инструментарий для создания модов и внесут другие изменения.

В GSC Game World отмечают, что не все обещанные апдейты для S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдут до конца 2025 года, однако разработчики сделают для этого всё возможное.