Как получить значок «Внезапный ежик» в Peak: гайд

Peak получила обновление с новым пустынным биомом, а вместе с ним и новые значки. Один из них — «Внезапный ежик» — потребует опасной игры. Портал PC Gamer рассказал, как получить этот значок.

© Steam

Значок «Внезапный ежик» можно заработать, прицепив на себя как можно больше мелких кактусов, не погибнув. Как только вы получите слишком много урона от колючек, получить значок в забеге будет невозможно.

При исследовании столовой горы вы гарантированно столкнетесь со множеством кактусов разных размеров. Маленькие, пробивающиеся из-под песка, цепляются к игроку, когда он проходит рядом — они и нужны для того, чтобы разблокировать достижение.

Если вы покрыты кактусами, но не видите иконки, оповещающей о достижении, то нужно вытащить из вашего скаута все застрявшие иголки. Их можно убрать точно так же, как клещей, и это гораздо проще сделать, если вы играете с друзьями.

После этого вы должны увидеть уведомление о новом достижении и получите желанный значок в конце забега. Держите под рукой целебные предметы, вроде бинтов, потому что кактусы наносят достаточно много урона шкале выносливости.