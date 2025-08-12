Как получить значок «Внезапный ежик» в Peak: гайд
Peak получила обновление с новым пустынным биомом, а вместе с ним и новые значки. Один из них — «Внезапный ежик» — потребует опасной игры. Портал PC Gamer рассказал, как получить этот значок.
Значок «Внезапный ежик» можно заработать, прицепив на себя как можно больше мелких кактусов, не погибнув. Как только вы получите слишком много урона от колючек, получить значок в забеге будет невозможно.
При исследовании столовой горы вы гарантированно столкнетесь со множеством кактусов разных размеров. Маленькие, пробивающиеся из-под песка, цепляются к игроку, когда он проходит рядом — они и нужны для того, чтобы разблокировать достижение.
Если вы покрыты кактусами, но не видите иконки, оповещающей о достижении, то нужно вытащить из вашего скаута все застрявшие иголки. Их можно убрать точно так же, как клещей, и это гораздо проще сделать, если вы играете с друзьями.
После этого вы должны увидеть уведомление о новом достижении и получите желанный значок в конце забега. Держите под рукой целебные предметы, вроде бинтов, потому что кактусы наносят достаточно много урона шкале выносливости.